Das Wetter: Nachts teils klar, später örtlich Nebel

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig; später örtlich Nebel. Es kühlt ab auf 3 bis - 3 Grad. In den nächsten Tagen teils sonnig, teils bewölkt und gebietsweise Regen, vor allem am Mittwoch und Donnerstag. Tageshöchstwerte zwischen 10 und 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 21:00 Uhr