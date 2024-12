Das Wetter: Nachts teils bewolkig, teils klar bei +3 bis -11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt, im Südosten letzte Schneeschauer und windig. In der Nacht teils bewölkt, teils klar, im Südosten örtlich Nebel bei +3 bis -11 Grad. Und die weiteren Aussichten: An den Feiertagen und auch am Freitag trocken. Teils auch länger sonnig bei 0 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2024 18:00 Uhr