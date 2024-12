Das Wetter: Nachts teils bewölkt, teils klar; Tiefstwerte +8 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils klar, später in Unterfranken Regen, Tiefstwerte +8 bis -1 Grad. Morgen im Süden anfangs sonnig, sonst bewölkt. Am Freitag an den Alpen zeitweise Schnee. Am Samstag südlich der Donau freundlich, sonst bewölkt und gebietsweise nass. Höchstwerte morgen 8 bis 13 Grad, ab Freitag kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2024 17:00 Uhr