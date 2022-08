Das Wetter: Nachts sternenklar, Tiefstwerte 9 bis 16 Grad

Musikpoduzent Lamont Dozier ist verstorben

New York: Lamont Dozier, einer der bekanntesten Songwriter und Produzenten des Musik-Labels Motown Records, ist tot. Das gab sein Sohn auf Twitter bekannt. Dozier arbeitete seit den 60er Jahren bei Motown Records. Dort schrieb er Welthits wie "Where Did Our Love Go" und "Stop! In The Name of Love" für The Supremes. Nach seinen Motown-Erfolgen arbeitete er unter anderem eng mit Phil Collins zusammen. Für das Lied "Two Hearts" wurde er sowohl mit einem Golden Globe und einen Grammy Award ausgezeichnet. Doziers Arbeit wurde auch mit einem Stern auf dem "Hollywood Walk of Fame" geehrt.

