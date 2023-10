Das Wetter: Nachts sternenklar, Tiefstwerte 12 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden überwiegend sonnig, in der Nacht sternenklar, Werte zwischen 12 und 7 Grad. Am frühen Morgen Nebelfelder. Auch In den nächsten Tagen viel Sonne. Nur am Donnerstag in Nordbayern wechselhaft mit Schauern. Tageshöchstwerte 17 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 18:00 Uhr