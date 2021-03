Das Wetter: Nachts regnerisch und sehr windig

Metaller setzen Warnstreiks fort

München: Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hatte die IG Metall in Bayern heute wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Bis zum Mittag beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft rund 12.000 Beschäftigte in 55 Betrieben an den Aktionen. Regionaler Schwerpunkt war Nürnberg und Umgebung, wo 7500 Metaller in den Früh- und Normalschichten bei MAN, Siemens und anderen Unternehmen vorzeitig Feierabend machten. Für den Abend sind noch mehr als 5000 Audi-Mitarbeiter in Ingolstadt aufgerufen, ihre Spätschicht früher zu beenden. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 3,8 Millionen Beschäftigten vier Prozent mehr Lohn. In Bayern arbeiten rund 840.000 Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2021 17:00 Uhr