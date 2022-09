Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer, Tiefstwerte 8 bis 3 Grad. Am Tag teils freundlich, teils bewölkt und nach Osten zu etwas Regen. Mittwoch und Donnerstag zunehmend sonniges Wetter und mit 11 bis 17 Grad wieder etwas milder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2022 01:00 Uhr