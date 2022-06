Das Wetter: Nachts Regen und vereinzelt Gewitter, morgen wechselhaft

Lufthansa entschuldigt sich für Flugchaos

Berlin: Die Probleme an deutschen Flughäfen werden laut Lufthansa den ganzen Sommer über andauern. Nach der Corona-Pandemie sei der Luftverkehr von fast Null auf knapp 90 Prozent hochgefahren worden, so Lufthansa-Chef Spohr. Dadurch könne die Branche nicht die gewohnte Verlässlichkeit, Robustheit und Pünktlichkeit liefern, heißt es in einem Entschuldigungsbrief des Konzernvorstands an die Kunden. Personalmangel, Teileknappheit und Einschränkungen im Luftraum lassen sich Spohr zufolge nicht kurzfristig verbessern. - Laut der Gewerkschaft Verdi fehlen beim Bodenpersonal 5.000 Beschäftigte, hinzu komme ein hoher Krankenstand von 20 Prozent. Verdi-Luftfahrtexperte Bergelin klagte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe über zunehmende Angriffe und gesundheitliche Belastungen für das Flugpersonal. Immer häufiger ließen Passagiere ihren Frust an den Beschäftigten aus - so der Gewerkschafts-Experte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.06.2022 18:45 Uhr