Das Wetter: Nachts Regen und anfangs kräftige Gewitter

Querdenker-Bündnis will Landtag per Volksbegehren auflösen

München: Ein Bündnis aus mehreren sogenannten "Querdenker-Bürgerbewegungen" will per Volksbegehren den bayerischen Landtag abberufen. Wie das Innenministerium mitgeteilt hat, ist ein entsprechender Antrag eingegangen. Das Ministerium hat nun sechs Wochen Zeit, um zu prüfen, ob der Antrag die Voraussetzungen erfüllt, um zugelassen zu werden. Dazu zählt unter anderem, dass 25.000 Unterschriften von Wahlberechtigten mit Wohnsitz in Bayern vorliegen. Sollte das Volksbegehren zugelassen werden, müssten in einem nächsten Schritt eine Million Unterschriften innerhalb von zwei Wochen gesammelt werden. Innenminister Herrmann sagte dem BR, er beobachte die Querdenker-Szene mit großer Sorge. Als Landtagsabgeordneter betrachte er das Volksbegehren als Unverschämtheit. Die Initiatoren bezeichnen die Parlamentarier unter anderem als - so wörtlich - "Schande für Bayern, die sich wie dressierte Schafe verhielten".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.06.2021 19:30 Uhr