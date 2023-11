Das Wetter: nachts Regen bei neun bis zwei Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden bewölkt und teils regnerisch und windig. In der Nacht zunehmend Regen bis Tiefstwerten zwischen neun und zwei Grad. Morgen und auch in den kommenden Tagen wechselhaft und immmer wieder etwas Regen. Im Süden auch sonnig. Es bleibt windig. Die Höchstwerte acht bis 14 Grad. die nächtlichen Tiefstwerte neun bis ein Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 19:00 Uhr