Das Wetter: Nachts örtlich Schauer, morgen viel Sonne

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder locker bewölkt, im Süden höchstens ganz vereinzelt Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 20 bis 14 Grad. Morgen und auch am Donnerstag weiterhin viel Sonne. Örtlich Wärmegewitter möglich. Am Freitag mehr Sonne als Wolken und einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter. Nachmittagstemperaturen zwischen 27 und 33 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2023 20:45 Uhr