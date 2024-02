Das Wetter: nachts Niederschläge, morgen wechselhaft

Das Wetter in Bayern: Abends und nachts überwiegend bewölkt und zeitweise länger Regen; in der Rhön und im Nordosten Oberfrankens auch Schnee. In Alpennähe weitgehend trocken, 8 bis 0 Grad. Auch morgen wechselhaft. Die weiteren Aussichten: Am Freitag wenig Wetteränderung, am Samstag vielerorts freundlich und trocken, bei Tageshöchstwerten zwischen 6 und 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2024 18:00 Uhr