Das Wetter: Nachts meist trüb, nur an den Alpen klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist trüb oder stark bewökt mit örtlich etwas Schneegriesel. Nur an den Alpen klar. Die Tiefstwerte minus zwei bis minus zwölf Grad. In den kommenden Tagen vor allem in Alpennähe häufig sonnig, ansonsten oft bewölkt oder trüb. Im Mittelgebirgsraum gelegentlich Schnee, am Montag auch im Norden und Osten. Tagsüber maximal minus zwei bis plus vier Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 23:00 Uhr