Das Wetter: Nachts meist klar, vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Nachts meist klar, in Unterfranken zeitweise wolkig und vereinzelt Regen, Tiefstwerte + 6 bis -3 Grad. Die Aussichten: Morgen in Unterfranken bewölkt und zeitweise Schauer. Sonst zunächst freundlich, später von Westen her zunehmende Bewölkung und vereinzelt Regen. Freitag und Samstag stark bewölkt bis trüb und zeitweise Regen, lebhafter Wind. Höchstwerte 4 bis 12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2023 20:15 Uhr