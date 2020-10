Das Wetter: Nachts meist klar, örtlich Nebel, Tiefstwerte 1 bis 8 Grad

Über 40 Corona-Infektionen in Münchner Altenheim

München: In einem Altenheim des Bayerischen Roten Kreuzes ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. In der Einrichtung am Kieferngarten in München seien derzeit 36 Bewohner und acht Mitarbeiter infiziert, wie eine BRK-Sprecherin dem BR mitteilte. Die erste Infektion sei am 12. Oktober bei einem Krankenhausaufenthalt eines Bewohners festgestellt worden. Danach seien sofort alle Heiminsassen sowie das Personal getestet worden. Alle betroffenen Bewohner seien auf einer Station isoliert worden, die Mitarbeiter befänden sich in Quarantäne, ebenso die näheren Kontaktpersonen. Die Infizierten haben demnach bislang so gut wie keine Symptome gezeigt. Niemand habe wegen der Corona-Infektion bisher ins Krankenhaus verlegt werden müssen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 15:15 Uhr