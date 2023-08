Das Wetter: Nachts meist klar bei 20 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachts teils locker bewölkt, teils länger klar bei Temperaturen zwischen 20 und 14 Grad. Bis Dienstag ändert sich wenig an dem sommerlichen und überwiegend sonnigen Hochdruckwetter; vereinzelt gibt es Wärmegewitter. Höchstwerte 28 bis 34 Grad; Tiefstwerte in den Nächten um 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2023 20:00 Uhr