Das Wetter in Bayern: Am Abend lösen sich die Quellwolken auf, in der Nacht dann sternenklar, Tiefstwerte plus ein bis minus 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Freitag viel Sonnenschein. Tiefstwerte 0 bis 10 Grad; Höchstwerte morgen 14 bis 20 Grad, ab Donnerstag noch etwas wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 18:00 Uhr