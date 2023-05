Das Wetter: Nachts klar, tagsüber freundlich

Kurzmeldung ein/ausklappen Galeria will drei Kaufhaus-Filialen weniger schließen

Essen: Der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will drei Filialen retten, die eigentlich geschlossen werden sollten - unter anderem den Standort am Neupfarrplatz in Regensburg. Wie der Konzern dem bayerischen Wirtschaftsministerium mitgeteilt hat, sollen der Abverkauf der Filiale gestoppt und die Kündigungen zurückgenommen werden. Das Ministerium hatte zwischen dem Vermieter der Immobilie und Verantwortlichen des Konzerns vermittelt. Die Einigung sieht auch vor, dass Teile der Fläche an Dritte abgegeben werden - wer das ist, steht noch nicht fest. Ressortchef Aiwanger sprach von einem Erfolg. Die Beharrlichkeit in den Verhandlungen habe sich für die 80 Mitarbeiter ausgezahlt. Neben Regensburg sollen auch Filialen in Dortmund und Bremen weitergeführt werden. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern hatte Ende vergangenen Jahres erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen und befindet sich zurzeit in einem Sanierungsprozess. Dabei sollten zuletzt 44 der 129 Filialen geschlossen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2023 01:00 Uhr