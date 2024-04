Das Wetter: Nachts klar oder locker bewölkt, Tiefstwerte 13 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder locker bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 13 bis 7 Grad. Am Tag weiterhin sonnig bei 17 bis 27 Grad. Am Donnerstag teils sonnig, teils bewölkt; im Tagesverlauf sind Schauer und Gewitter möglich. Am Freitag regnerisch und kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2024 01:00 Uhr