Meldungsarchiv - 13.07.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Abend an den Alpen überwiegend bewölkt, vereinzelt Schauer möglich. Ansonsten Sonne und Wolken. In der Nacht meist klar bei 14 bis 8 Grad. Die nächsten Tage viel Sonne mit Hitzegewittern. Höchstwerte 25 bis 29, am Samstag 32 bis 37 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2023 19:00 Uhr