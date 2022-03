Das Wetter: nachts klar, morgen viel Sonne

Hans entscheidet über Rücktritt als Chef der Saar-CDU

Saarbrücken: Der noch amtierende Ministerpräsident Hans hat nach der Niederlage der CDU persönliche Konsequenzen angekündigt. Wie die aussehen sollen, will er mit den Parteigremien besprechen. Wahlsiegerin Rehlinger, die am frühen Abend von SPD-Anhängern frenetisch gefeiert wurde, kündigte eine rasche Regierungsbildung an. Als Ministerpräsidentin will sie neue Arbeitsplätze fördern, den Anteil erneuerbarer Energien verdoppeln und kostenfreie Kita-Plätze schaffen. SPD-Generalsekretär Klingbeil lobte seine Partei für einen - Zitat - "sensationellen Sieg" im Saarland. Das Comeback der Partei bei der Bundestagwahl sei keine Eintagsfliege gewesen und man werde noch weitere Wahlen gewinnen. CDU-Generalsekretär Czaja sprach dagegen von einer Regionalwahl ohne Auswirkung auf die Entwicklung im Bund. Der CDU sei es im Saarland nicht gelungen, mit einem wirtschaftspolitischen Profil zu punkten. Die Linken-Bundesvorsitzende Wissler bezeichnete das Ergebnis als "harten Schlag". Der Konflikt rund um den vor kurzem ausgetretenen ehemaligen Vorsitzenden Lafontaine habe den Parteikollegen geschadet, so Wissler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2022 22:30 Uhr