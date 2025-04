Das Wetter: Nachts klar, morgen teils sonnig, teils wolkig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar, später von Franken her Wolken. Tiefstwerte um 3 Grad. Morgens teils sonnig, teils wolkig. Am Sonntag verbreitet sonnig, im Osten einige Wolken. Am Wochenende lebhafter Wind. Höchstwerte morgen 11 bis 20 Grad, am Sonntag und Montag maximal 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2025 20:00 Uhr