Nachrichtenarchiv - 19.06.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar oder leicht bewölkt und mild bei Tiefstwerten zwischen 19 bis 14 Grad. In den nächsten Tagen weiterhin oft sonnig. Die örtliche Gewitterneigung nimmt zu. Tagsüber bis zu 34 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2021 01:00 Uhr