Das Wetter: Nachts klar, Abkühlung auf 18 bis 12 Grad

SPD kritisiert Spahns Masken-Beschaffung

Berlin: In der Diskussion um die Überbeschaffung von Corona-Schutzmasken kommt nun auch Kritik von der SPD. Der sozialdemokratische Haushaltsexperte Rohde sieht in dem Bericht des Bundesrechnungshofs einen erneuten Beleg für das Managementversagen des Gesundheitsministeriums. Er habe Verständnis, dass in den ersten Monaten der Pandemie ein gewisses Chaos herrschte, so der SPD-Politiker. Doch es sei zu viel, zu teuer und unter Missachtung von Vergaberegelungen bestellt worden. Nach Rohdes Worten sitzt der Bund nun auf mehreren hundert Millionen Masken, die vielleicht am Ende vernichtet werden müssen. Gesundheitsminister Spahn hatte das Vorgehen seines Ressorts im Frühjahr 2020 verteidigt. In dieser Notlage habe man unkonventionell handeln müssen, sagte Spahn.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2021 20:15 Uhr