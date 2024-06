Das Wetter: Nachts in Alpennähe Regen, Tiefstwerte 13 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Vom Alpenrand bis nach Niederbayern Regen. Sonst trocken bei 13 bis 8 Grad. Tagsüber und am Montag teils Wolken, teils Sonne, vereinzelt Schauer. Werte bis 26 Grad. Am Dienstag dann verbreitet Sonne und bis zu 31 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2024 01:00 Uhr