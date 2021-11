Das Wetter: Nachts gebietsweise Regen, Tiefstwerte 4 bis 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 01.11.2021 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Abends und nachts überwiegend bewölkt und besonders in Süd- und Ostbayern noch regnerisch. Tiefsttemperaturen 4 bis 6 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Bis Mittwoch teils bewölkt, teils freundlich; nur vereinzelt Regen. Am Donnerstag trübes und regnerisches Wetter. Tiefstwerte in der Nacht 5 bis 0 Grad, Tageshöchstwerte 5 bis 11 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.11.2021 16:45 Uhr