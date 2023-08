Das Wetter: Nachts gebietsweise Regen, 14 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Abends wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, nur ganz vereinzelt Schauer. In der Nacht zunehmend bewölkt, gebietsweise Regen bei 14 bis 9 Grad. Die Aussichten: Morgen südlich der Donau anfangs einzelne Schauer, dann zunehmend freundlich. Sonst bewölkt und gebietsweise Regen, örtlich mit Gewittern. 17 bis 25 Grad. Am Wochenende oft sonnig und meist trocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2023 18:00 Uhr