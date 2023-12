Das Wetter: Nachts gebietsweise Regen, 10 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und zeitweise Regen, vor allem in Nord- und Ostbayern. Für die dortigen Mittelgebirge warnt der Wetterdienst vor ergiebigem Dauerregen. Dazu sehr lebhafter Wind, in den Hochlagen des Bayerwaldes teils orkanartige Böen. Südlich der Donau klart es zeitweise auf. Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Im Süden zunehmend sonnig, sonst weiter viele Wolken und gebietsweise Regen. Nächtliche Tiefstwerte zwischen 9 bis minus 1 Grad, tagsüber 6 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2023 18:00 Uhr