Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils bewölkt, teils klar, örtlich Gewitter bei 19 bis 16 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Nordostbayern. Und die Aussichten ab morgen: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. In der Nähe der Alpen örtlich Schauer und Gewitter bei 23 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2022 22:00 Uhr