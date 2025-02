Das Wetter: Nachts Frost, vereinzelt Regen, Schnee und Glätte

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bei -1 bis -8 Grad und etwas Niederschlag lokal Straßenglätte. Morgen und am Freitag meistens bedeckt und nur einzelne Regen- und Schneefälle, Sonne am ehesten in den Bergen. Temperaturen 0 bis maximal 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 19:00 Uhr