Das Wetter: Nachts einzelne Schauer bei 7 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Abends bewölkt und sehr windig, anfangs noch öfter Regen im Osten. Nachts teils bewölkt, teils klar, vereinzelt Schauer bei 7 bis 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Es bleibt wechselhaft bei lebhaftem Wind, vereinzelt Schauer, im Süden auch sonnige Abschnitte, vor allem morgen und am Donnerstag. Tiefstwerte in der Nacht 8 bis 0 Grad, tagsüber Höchsttemperaturen 9 bis 15, am Donnerstag bis 19 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2024 17:15 Uhr