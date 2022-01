Das Wetter: Nachts bis -8 Grad, morgen im Süden sonnig

Stoltenberg kündigt schriftliche Antwort auf russische Forderungen an

Berlin: In der Ukraine Krise setzt die Nato weiter auf Verhandlungen mit Russland. Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio kündigte NATO-Generalsekretär Stoltenberg eine rasche schriftliche Antwort auf die Forderungen Russlands an. Nach seinen Worten wird es vor allem um die von Moskau verlangten Sicherheitsgarantien gehen. Laut Stoltenberg werden die Vorschläge des Bündnisses Themen betreffen wie Rüstungskontrolle, Transparenz bei militärischen Aktivitäten sowie die Situation in der Ukraine. Der NATO-Generalsekretär hatte bei seinem Besuch am Mittag in Berlin verkündet, dass er zu weiteren Treffen des NATO-Russland-Rats eingeladen habe. Nach seinen Worten hat Russland aber klargestellt, dass es erst die schriftlichen Vorschläge der NATO sehen will, bevor es auf die Einladung antwortet. Stoltenberg betonte im ARD-Interview, angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine bestehe eine echte Gefahr für einen neuen militärischen Konflikt in Europa.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2022 19:00 Uhr