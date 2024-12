Das Wetter: Nachts bewölkt und kalt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt, nur in den Alpen ab und zu klar. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen plus 3 und minus 6 Grad. Auch Morgen fast überall bewölkt, sonnige Abschnitte sind in den Alpen möglich; meist trocken bei minus 1 bis plus 4 Grad. Am Donnerstag und Freitag teils bewölkt, teils freundlich und windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 20:00 Uhr