Das Wetter: Nachts 8 bis 0 Grad, morgen wieder wechselhaft

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils klar, teils bewölkt; in den Alpen letzte Schauer. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 8 bis 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen zunächst Sonne und Wolken, später von Westen her Regen. Am Dienstag meist trocken mit Sonne und Wolken bei 11 bis 20 Grad. Am Mittwoch viel Sonnenschein und noch etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 18:00 Uhr