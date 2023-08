Das Wetter: Nachlassender Regen und zunehmend trocken

Das Wetter in Bayern: Noch bis morgen früh gilt eine Unwetterwarnung vor Dauerregen im südöstlichen Schwaben und im südlichen Oberbayern. Sonst in der Nacht zunehmend trocken und ab und zu Auflockerungen; örtlich Nebel bei 12 bis 7 Grad. Morgen und am Donnerstag teils Wolken, teils Sonnenschein, vereinzelt Schauer. 16 bis 21 Grad. Am Freitag im Süden sonnig, im Norden unbeständig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 20:00 Uhr