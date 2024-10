Das Wetter: Nach teils zähem Nebel wird es sonnig und windig

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Nebel, ansonsten sonnig und windig. Am Nachmittag im Südwesten wolkig bei 13 bis 23 Grad. In der Nacht bis 8 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Morgen nach Nebel wieder überwiegend sonnig, am Freitag freundlich mit Sonne und Wolken. Am Samstag bewölkt und örtlich Regen. Höchstwerte 14 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 06:00 Uhr