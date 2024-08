Das Wetter: Nach sternenklarer Nacht viel Sonne, bis 34 Grad

Das Wetter in Bayern: Die Nacht ist sternenklar. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen 18 Grad am Bodensee und 12 Grad in einigen Tälern Oberfrankens. Am Tag viel Sonne und Höchstwerte zwischen 26 und 34 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen sonnig und heiß, am Dienstag an den Bergen Wärmegewitter

