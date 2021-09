Das Wetter: Nach örtlichem Nebel sonnig

Neue Corona-Regeln in Bayern sind in Kraft

München: In Bayern gelten seit heute neue Corona-Regeln. Damit entfallen sowohl die FFP2-Maskenpflicht, die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, aber auch die Sperrstunde in der Gastronomie sowie die Kundenbegrenzungen im Handel. Auch für Kultur-, Sportveranstaltungen, Messen und Gottesdienste wurden die Regeln gelockert. Statt der Sieben-Tage-Inzidenz ist nun vor allem die Klinik-Auslastung für schärfere Anti-Corona-Maßnahmen entscheidend. Die Krankenhaus-Ampel schaltet auf Gelb, wenn bayernweit binnen sieben Tagen mehr als 1.200 Patienten mit einer Corona-Erkrankung neu in Krankenhäuser aufgenommen werden mussten. Dann will die Staatsregierung weitergehende Maßnahmen - etwa die Rückkehr der FFP2-Maskenpflicht oder der Kontaktbeschränkungen - beschließen. Auf Rot schaltet die Ampel, wenn mehr als 600 Corona-Patienten auf Intensivstationen in Bayern liegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2021 06:00 Uhr