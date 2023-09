Das Wetter: Nach örtlichem Nebel oft sonnig, Höchstwerte 24 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung einzelner Nebelfelder freundlich, vor allem im Osten oft sonnig; in Unterfranken örtlich Schauer möglich. Am Nachmittag mehr Wolken und zum Abend hin ganz im Westen lokale Gewitter möglich bei 24 bis 27 Grad. In der Nacht von Westen her Regen, örtlich mit Gewittern; im Südosten bis zum Morgen meist trocken bei Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen bewölkt mit Schauern, im Süden zeitweise Regen; in Unterfranken später auch freundlich. Am Wochenende wechselhaft bei 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 06:00 Uhr