Das Wetter: Nach Nebelauflösung im Süden sonnig, in Franken viele Wolken bei 2 bis 10 Grad.

Das Wetter: Nach Nebelauflösung scheint im Süden häufig die Sonne, in Franken überwiegen oft die Wolken bei 2 bis 10 Grad. Morgen in Franken Regen, sonst aufgelockert bewölkt bei 4 bis 10 Grad. Am Dienstag und Mittwoch örtlich zäher Nebel, sonst freundlich bei 2 bis 10 Grad. In den Nächten Tiefstwerte zwischen plus 4 und minus 2 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2020 06:00 Uhr