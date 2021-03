Das Wetter: Nach Nebel viel Sonne, bis 18 Grad

Nachrichtenarchiv - 03.03.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nach letztem Nebel freundlich mit einigen Wolkenfeldern. Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen mitunter längere sonnige Abschnitte, später einzelne Schauer bei 11 bis 16 Grad. Am Freitag vor allem südlich der Donau Regen und Schneeregen, sonst meist trocken und zunehmend freundlich. Am Samstag bayernweit nahezu ungetrübter Sonnenschein, insgesamt wieder deutlich kälter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2021 11:00 Uhr