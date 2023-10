Das Wetter: Nach Nebel überwiegend blauer Himmel, bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung der letzten Nebelfelder meist sonnig, nur ganz im Norden Bayerns einige lockere Wolkenfelder. Höchstwerte zwischen 8 Grad im Hofer Land und 13 Grad am Bodensee. Auch kommende Nacht wenig Wolken; Tiefsttemperaturen um 1 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt; Höchstwerte zwischen 10 und 20 Grad. Von übermorgen an regnerisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 13:00 Uhr