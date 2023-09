Das Wetter: Nach Nebel sonnig oder leicht bewölkt

Das Wetter in Bayern: Bis zum Mittag noch gebietsweise trüb, sonst aber sonnig mit nur wenigen Wolken. Es wird 22 bis 27 Grad warm. In der Nacht meist klar, später örtlich Nebel und Abkühlung auf 10 Grad. Morgen nach Nebelauflösung freundlich, später sind in Unterfranken Schauer möglich. Am Samstag Sonne, Wolken, und vereinzelte Schauer, am Sonntag wieder trocken und überwiegend sonnig bei 18 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 10:00 Uhr