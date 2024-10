Das Wetter: Nach Nebel Sonne und Wolken

Das Wetter in Bayern: Nach Nebel zeigt sich die Sonne, besonders im höheren Bayerischen Wald sowie in Alpennähe. Die Höchstwerte erreichen 13 bis 19 Grad. In der kommenden Nacht teils klar oder leicht bewölkt, später auch Nebel. Es kühlt bis auf 8 Grad ab. Morgen und in den folgenden Tagen weiterhin teils neblig-trüb, teils freundlich mit besonders viel Sonne in den Alpen. Höchstwerte bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 12:00 Uhr