Das Wetter: Nach Nebel oft sonnig, Höchstwerte 10 bis 14 Grad

Umweltverbände warnen vor Kriminalisierung von Klimaaktivisten

Berlin: Umweltverbände haben sich gegen eine Kriminalisierung von Klimaprotesten gewandt. In einer gemeinsamen Erklärung sprechen Organisationen wie BUND, Greenpeace, WWF und Nabu von einer aggressiven Debatte über die Formen des Protestes. Über realen Klimaschutz werde dagegen nicht geredet - das sei absurd. Die Verbände kritisieren namentlich CDU, CSU, FDP und AfD. So habe zum Beispiel die Union noch vor wenigen Jahren die Straßenblockaden von Landwirten gutgeheißen. Jetzt aber verlange sie Sondergesetze und Präventivhaft gegen Klima-Aktivisten, die sich auf Straßen festkleben. In Bayern sind die Teilnehmer an Klebeprotesten tagelang in Präventivgewahrsam genommen worden. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hatte die Aktivisten mit den Links-Terroristen der RAF in den 70er Jahren verglichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2022 08:00 Uhr