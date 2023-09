Das Wetter: Nach Nebel oft sonnig bei 23 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise länger neblig-trüb, sonst verbreitet sonnig. Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Am Abend im Norden Frankens lokale Schauer. In der kommenden Nacht teils klar, teils bewölkt und vereinzelt Schauer bei Werten um 13 Grad. Morgen meist trocken bei maximal 22 Grad. Sonntag und Montag nach Nebel sonnig bei Höchstwerten bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2023 07:00 Uhr