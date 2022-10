Das Wetter: Nach Nebel oft sonnig bei 18 bis 24 Grad

Lindner hält Fracking in Deutschland für verantwortbar

Berlin: FDP-Chef Lindner hält einen schnellen Einstieg in die umstrittene Gasfördertechnik Fracking für verantwortbar. Der Funke Mediengruppe sagte er mit Blick auf die Energiekrise wörtlich: „Wir haben in Deutschland erhebliche Gasvorkommen, die gewonnen werden können, ohne das Trinkwasser zu gefährden.“ Dies sei auch unter ökologischen Voraussetzungen vertretbar. Beim Fracking wird Erdgas mithilfe von Chemikalien und Druck aus Gestein gefördert. In Deutschland ist das Verfahren seit 2017 verboten. Diese Woche hatte sich ein Bündnis aus 50 Umweltverbänden, Kirchengruppen und Bürgerinitiativen in einem Offenen Brief gegen Fracking ausgesprochen. Die Kritiker sehen als Gefahren eine mögliche Kontamination des Grundwassers, mögliche Erdbeben sowie Methan-Emmissionen, die das Klima belasten.

