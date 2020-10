Nachrichtenarchiv - 25.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag halten sich ausgedehnte Nebel- und Hochnebelfelder, die sich nur langsam auflösen. Sonst oft sonnig, später dichtere Wolken, Höchstwerte 14 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten: morgen regnerisch. Am Dienstag noch im Südosten Regen, sonst teils bewölkt, teils sonnig. Höchstwerte 7 bis 13, Tiefstwerte 9 bis 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2020 06:00 Uhr