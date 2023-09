Das Wetter: Nach Nebel oft sonnig

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise länger neblig-trüb, sonst verbreitet sonnig. Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Im Laufe des Tages von Nordwesten her mehr Wolken und am Abend im Norden Frankens lokale Schauer. In der kommenden Nacht teils klar, teils bewölkt und vereinzelt Schauer bei Werten um 13 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten und höchstens vereinzelt Schauer. Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Sonntag und Montag nach örtlich zähem Nebel viel Sonnenschein bei maximal 20 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2023 06:00 Uhr