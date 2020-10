Das Wetter: Nach Nebel oft freundlich, 14 bis 18 Grad

Laschet plädiert für Verschiebung des CDU-Parteitags

Berlin: Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Laschet, hat sich dafür ausgesprochen, den geplanten Parteitag der CDU Anfang Dezember Corona-bedingt zu verschieben. Was Parteien von den Bürgern erwarteten, müssten sie auch selbst einhalten, sagte er der "Welt am Sonntag". Man müsse Kontakte reduzieren, wo es nur gehe. Nach seinen Worten kann der Parteitag verschoben werden. Alle Fragen könnten auch nach dem Winter entschieden werden. Die CDU-Spitze will morgen eine Entscheidung treffen. Auch die Linken überlegen, ihren ohnehin schon verkürzten Parteitag nächste Woche in Erfurt abzusagen. In Berlin beginnt am Abend der Weltgesundheitsgipfel, allerdings nur digital. Führende Experten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft beraten über neue globale Strategien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2020 09:00 Uhr